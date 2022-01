KSP: Operasi Pasar di Pasar Tradisional Percepat Kestabilan Harga Minyak Goreng

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

ilustrasi: Berdasarkan data Kemendag per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah Rp17.900 per liter. Sementara minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp 20.300 per liter.