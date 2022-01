PISPI Bersama Rektor IPB Komitmen Wujudkan Learning Center di Pedesaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran Pimpinan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dipimpin Koordinator Presidium Dr. Ir. Agus Ambo Djiwa bersama Sekjen Kamhar Lakumani dan pimpinan lainnya diterima Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria di Science Techno Park IPB University, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/1/2021).

Pada kesempatan ini PISPI diajak menyaksikan langsung inkubasi-inkubasi bisnis yang dikembangkan IPB.

Koordinator Presidium Agus Ambo Djiwa menyatakan ketertarikan untuk membangun kerjasama program.

Sekjen PISPI Kamhar Lakumani mengatakan pada kesempatan ini BPP PISPI menyampaikan perkembangan kerja-kerja organisasi.

"Kami juga meminta kesediaan Mas Rektor IPB yang juga pendiri dan Ketua Umum pertama PISPI untuk menjadi pembicara kunci pada pelantikan BPW PISPI Sulawesi Barat dan BPW PISPI Banten pada minggu ketiga dan minggu keempat Januari ini," kata Kamhar.

Baca juga: IPB Sukses Rancang Sumur Resapan Berbahan Sampah Plastik, Bisa Tampung 16.000 Liter Air

Koordinator Presidium PISPI Dr. Ir. Agus Ambo Djiwa bersama Sekjen Kamhar Lakumani dan pimpinan lainnya diterima Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria di science Techno Park IPB University, Bogor, Jawa Barat.

Selaku Ketua Dewan Pakar PISPI, Rektor IPB menyampaikan kesediaan atas itu.

"Mas Rektor juga mempresentasikan berbagai program yang tengah dikembangkan dan mengajak PISPI untuk bekerjasama pada program-program pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis pertanian," ujar Kamhar.

Rektor IPB menyampaikan bahwa petani sudah pintar sehingga mereka tinggal butuh diarahkan, difasilitasi dan diberi akses.

"Mas Arief juga memaparkan tentang program one village one CEO dan profram one village one export. Program-program seperti ini bisa diduplikasi dan bekerjasama dengan PISPI," lanjut Kamhar.

Selaku Koordinator Presidium Agus Ambo Djiwa menyambut baik tawaran ini yang akan dibawa dan disahkan pada Mukernas I PISPI pada pertengahan Januari ini.