Kemendikbudristek Gelar Pameran Inovasi Perguruan Tinggi dari UI hingga UGM 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menggelar pameran inovasi perguruan tinggi.

Pameran ini diikuti oleh tujuh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di antaranya Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gunadarma, Binus University, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Budi Luhur serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Masing-masing kampus membawa produk inovasi yang sudah berhasil dikembangkan dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.

Koordinator Substansi Umum, Kerja Sama, dan Humas Sekretariat Ditjen Diktiristek Yayat Hendayana mengatakan pameran ini diselenggarakan untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi Indonesia mampu menciptakan produk inovasi.

"Kegiatan pameran terbatas ini ditujukan untuk masyarakat terkait inovasi yang dihadirkan oleh perguruan tinggi," ujar Yayat melalui keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022).

Pameran ini turut menampilkan inovasi di bidang kesehatan untuk membantu mengatasi permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Serta produk teknik yang lahir untuk mendukung program pemerintah yaitu Bangga Buatan Indonesia.

"Pameran kali ini sudah didukung oleh beberapa perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Selain itu, kami juga turut mengundang sivitas akademika di sekitar Jabodetabek yang sudah hadir bersama kita saat ini,” ujarnya.

Dalam pameran ini, ITS misalnya memamerkan produk unggulan mereka berupa Immersive ITS dan Robot Medical Assistant ITS (RAISA).

Inovasi berupa robot lainnya juga dibawa oleh Binus University dengan karya NAYAKALARA.