Eksepsi Ditolak Hakim, Kuasa Hukum Munarman: Show Must Go On, Lanjut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme Munarman, Aziz Yanuar menyikapi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menolak eksepsi atau nota keberatannya.

Dengan begitu, maka persidangan untuk eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI) itu akan berlanjut hingga mendapatkan pembuktian.

Aziz mengungkapkan, sedari awal pihaknya sudah menduga akan putusan sela dari Majelis Hakim yang menolak eksepsinya.

"Ya sebenarnya kita sudah menduga sih, banyak yang kita anggap tidak di jalankan sesuai prosedur lah, kita menduga seperti itu," kata Aziz saat ditemui awak media usai persidangan di PN Jakarta Timur, Rabu (12/1/2022).

Kendati menyesalkan keputusan Hakim, namun Aziz mengungkapkan, pihaknya bersama klien, akan tetap menjalani proses perkara ini hingga usai.

Bahkan dirinya akan melakukan upaya maksimal untuk mengungkap kebenaran yang terjadi nantinya di persidangan.

"Tapi show must go on, jadi kami lanjut, kami maksimalkan yang memang kami bisa lakukan," tukas Aziz.

Hakim Tolak Eksepsi Munarman

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, telah membacakan putusan sela atas perkara dugaan tindak pidana terorisme terhadap terdakwa Munarman.

Dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan dari kubu Munarman atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).