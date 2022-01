Gus Halim Sebut Data dan Komitmen Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar yakin penanganan kemiskinan ekstrem di desa akan tuntas hingga 0 persen pada 2024.

Kuncinya, kata menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut, adalah data mengenai warga miskin, by name by address yang telah terhimpun dengan akurat serta komitmen dari pendamping desa.



Hal tersebut disampaikan pada puncak Peringatan Selamatan Sewindu Undang-Undang Desa (2014-2022) di Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (15/1/2022).

“Algoritma kreasi Kementerian Desa PDTT telah menyediakan daftar warga miskin ekstrem, rencana aksi kegiatan sesuai kebutuhan tiap warga miskin, hingga monitoring pemenuhannya pada setiap warga,” kata Gus Halim.

Ia juga mengungkapkan saat ini tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dihimpun dalam kerangka kerja yang dinamai SDGs Desa atau kependekan dari Sustainable Development Goals Desa.

Sasaran pertama dari SDGs desa, kata dia, adalah desa tanpa kemiskinan.

Menurutnya wajar bila upaya mereduksi dan mengentaskan kemiskinan di desa menjadi prioritas Kemendes PDTT karena saat ini jumlah warga miskin cenderung meningkat seiring datangnya Pandemi Covid-19.

”Inilah yang disediakan SDGs Desa. Bahkan, 67 jenis kebutuhan warga miskin dan 19 jenis kebutuhan keluarga miskin telah terdeteksi. Ini dapat dikumulasi ke level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional,” kata dia.

Gus Halim menegaskan kesiapan data mikro hingga by name by address juga menjadi kunci dalam mencapai berbagai indikator yang ditetapkan dalam SDGs Desa.

Selain itu, kata dia Kemendes PDTT menyiapkan tujuh tahapan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di level desa.

