PROFIL Mayjen TNI Agus Subiyanto yang Ditunjuk Jadi Wakasad, Punya Harta Capai Rp 714 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Mayjen TNI Agus Subiyanto resmi ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Diketahui, posisi Wakasad sebelumnya dipegang Letjen TNI Bakti Agus Fadjari.

Penunjukan Agus sebagai Wakasad baru tertuang dalam Surat Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

SK tersebut telah diteken oleh Panglima TNI Andika Perkasa pada 21 Januari 2022 kemarin.

"Wakasad dijabat oleh Mayjen TNI Agus Subiyanto," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa dalam keterangan resmi kepada Tribunnews.com, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: Ditunjuk Panglima TNI Jenderal Andika Jadi Pangkostrad, Mayjen Maruli Punya Harta Rp51,6 Miliar

Lantas siapa sosok dari Mayjen Agus Subiyanto?

Agus lahir di Cimahi, 5 Agustus 1967, dikutip dari karya bukunya "Believe, Based On True Story About Faith, Dream, and Courage".

Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991

Pada tahun 2005, dia menjadi Danyon 22/ Grup 2 Kapossus.

Mayjen TNI Agus Subiyanto (YouTube TNI AD)

Baca juga: PROFIL Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Ditunjuk Jenderal Andika Jadi Pangkostrad

Kemudian, di tahun 2008, Agus menjadi Kepala Penerangan Komando Pasukan Khusus (Kapen Kopassus).