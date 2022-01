Evalina Heryanti, Perempuan Kristiani yang Masuk Jajaran Dewan Pakar PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu. Ada hal yang menarik dalam pelantikan Dewan Pakar PKS, Evalina Heryanti adalah perempuan non muslim yang mengaku senang dilantik menjadi anggota Dewan Pakar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyaksikan langsung pelantikan sejumlah anggota Dewan Pakar partai, pada Senin (24/1/2022) lalu.

Ada hal yang menarik dalam pelantikan Dewan Pakar PKS.

satu anggotanya ialah Evalina Heryanti yang pernah menjadi Data Analysis and Assistance Team NOC of Indonesia for Olympic Games 2020 Tokyo.

Evalina adalah perempuan non muslim yang mengaku senang dilantik menjadi anggota Dewan Pakar.

"Saya sangat senang dan bangga bergabung menjadi Dewan Pakar PKS di bidang olahraga dan prestasi," kata Eva seperti dikutip laman resmi PKS, Kamis (27/1/2022).

Ia menjelaskan bergabung sebagai Dewan Pakar, menjadi bukti bahwa PKS partai politik yang terbuka bagi semua anak bangsa tanpa memandang suku agama dan golongan.

"Puji Tuhan saya mengapresiasi PKS, dimana partai ini dikenal sebagai partai yang pemilihnya orang Islam, tapi saya sebagai seorang kristiani bisa masuk sebagai anggota Dewan Pakar," ungkap Eva.

Ia juga menyebut, bahwa PKS merupakan partai yang terbuka bagi semua anak bangsa tanpa memandang suku agama apapun.

"Kita bersama-sama disini memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara," jelasnya.

Berikut ini daftar jajaran pengurus Dewan Pakar PKS tingkat pusat masa bakti 2021-2025:

Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irwan Prayitno

Sekretaris: Dr. Agus Ismail

Anggota:

- Dr. Ir. Anton Apriyantono

- Brig Jen Pol (Purn) Drs. Abdul Ghany Abubakar

- Dr. B. Woeryono

- Prof Abuzar Asra

- Ade Syaefuddin

- Adya Novali

- Ir. Ahmad Yuhani

- Ali Murtadlo

- Arif Nursalim

- H. Basir Bustomi

- Cholil Hasan

- Dikki Akhmar

- Eka Gumilar

- Eko Rudianto

- Dr (C) Eman Sulaeman Nasim

- Dr. Eric Hermawan

- Prof. Erry Yulian T. Adesta

- Evalina Heryanti

- dr. Fuad Amsyari

- Dr. Hermawan Saputra

- Drs. Kelana Sukma Anggun Jatnika

- dr. Mahdian Nur Nasution

- Muhammad Yunus

- Mustofa Bawazir

- Drs. Oman Rochmana

- Drs. H. R. Prastowo Sidhi

- Rizal Bawazier

- Dr. Ir. Robby Dwiko Juliardi

- Dr. H. Solichul Huda

- Kolonel (Purn) Subagio Alex Santoso

- Dr. dr. Titi Masrifahati

- Ir. Walujanto

- Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi

- Zamrony Zamir

- H. Zain Badjeber