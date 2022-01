Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022, Disertai 10 Link Twibbon dan Cara Menggunakannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ucapan Imlek tahun 2022 lengkap dengan twibbon dan cara menggunakannya.

Tahun Baru China atau Imlek tahun 2022 jatuh pada hari Selasa (1/2/2022).

Imlek adalah tahun baru Cina yang jatuh pada tanggal satu bulan pertama di awal tahun, berkaitan erat dengan pesta menyambut musim semi.

Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Imlek 2022, salah satunya melalui sebuah ucapan.

Baca juga: Xin Nian Kuai Le! 30 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin

Baca juga: Link Twibbon Tahun Baru Imlek 2022, Dilengkapi Cara Membuat dan Share ke Medsos

Ucapan Imlek

Berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2021 yang dirangkum dari parade.com, wishesmsg.com, dan sayingimages.com:

1. Happy Chinnese New Year 2022! May the new year bring you new possibilities, new horizons, and new joys.

Selamat Tahun Baru Imlek 2022! Semoga tahun baru memberi Anda kemungkinan baru, cakrawala baru, dan kegembiraan baru.

2. Happy Chinnese New Year 2022! May the new year shower you with luck and love.

Selamat Tahun Baru Imlek 2022! Semoga tahun baru menghujani Anda dengan keberuntungan dan cinta.