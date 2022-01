30 Ucapan Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Mandarin dan Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan Tahun Baru Imlek dalam bahasa Mandarin dan Inggris beserta terjemahannya.

Perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini jatuh pada 1 Februari 2022.

Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru China merupakan perayaan penting tahunan orang Tionghoa.

Selain berkumpul dengan keluarga, Tahun Baru Imlek juga momen untuk saling mendoakan.

Orang-orang Tionghoa biasanya saling menyapa dengan ucapan dan ungkapan keberuntungan untuk mendoakan kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan.

Kita bisa berbagi kegembiraan dan cinta dengan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dan harapan baik.

Berikut ini kumpulan ucapan dan harapan baik untuk Tahun Baru Imlek 2022, dikutip dari digmandarin.com:

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.