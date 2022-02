AS Gandeng Indonesia Selenggarakan Lokakarya 5G dan Konektivitas Digital

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) lewat US Trade and Development Agency (USTDA) menggandeng Indonesia untuk menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang 5G dan konektivitas digital.

Hal ini disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim dalam webinar Hari Jadi ke-1 Telecom Infra Project (TIP), Rabu (2/2/2022)

Dubes Kim mengatakan melalui acara ini, para ahli akan bertukar informasi praktik terbaik tentang penyebaran jaringan generasi berikutnya, termasuk 5G dan OpenRan.

“AS adalah mitra berkomitmen bagi Indonesia dalam telekomunikasi dan infrastruktur digital. Faktanya, sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia dan sebagai pusat ekspansi ekonomi digital, Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra alami di sektor ini,” kata Kim.

Kim mengatakan investor AS terus bermitra dengan pemerintah untuk mendukung program pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.

Puluhan ribu pelajar Indonesia telah berpartisipasi dalam program pelatihan teknologi AS yang akan membantu menjembatani kesenjangan keterampilan digital Indonesia.

“Tema acara hari ini, Connectivity: Improvements in Rural and Urban Areas, tentu saja sangat tepat waktu karena kami terus memanfaatkan teknologi sebagai kendaraan menuju pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Kim berujar konektivitas internet menjadi semakin penting bagi ekonomi modern dan pentingnya jaringan inklusif yang menjangkau semua komunitas, termasuk di pedesaan dan perkotaan.

Kendati membangun infrastruktur untuk menghubungkan setiap warga negara telah menjadi prioritas dan tantangan global.

