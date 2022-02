Nadiem Makarim Ajari Anaknya Tak Gunakan Plastik di Rumah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan pentingnya hidup berdampingan dengan alam.

Menurut Nadiem, masyarakat harus memikirkan kehidupan yang berkelanjutan setelah pandemi Covid-19 usai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Nadiem dalam Kick Off G20 on Education and Culture.

"Kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable livin. Sehingga anak-anak kita masih tetap bisa hidup berdampingan dengan alam," ucap Nadiem yang disiarkan channel Youtube Kemendikbud RI, Rabu (9/2/2022).

Kehidupan yang berdampingan dengan alam, kata Nadiem, telah diterapkan olehnya di rumah.

Nadiem mengaku telah membiasakan anak-anaknya untuk mengurangi sampah hingga tidak menggunakan plastik.

"Saya sekarang sudah mulai memberi contoh dan membiasakan anak-anak saya untuk sama sekali tidak menggunakan plastik di rumah dan mengurangi sampah," ungkap Nadiem.

Selain itu, Nadiem mengatakan belajar mencintai alam dapat dilakukan melalui budaya dan kearifan lokal.

"Inilah yang menjadi tujuan utama dari rangkaian kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggerak budaya Indonesia serta negara-negara G20 menuju Ministerial Meeting on Culture yaitu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya," pungkas Nadiem.

Kick Off G20 on Education and Culture digelar untuk mengetahui agenda prioritas yang akan didorong Kemendikbudristek selama presidensi Indonesia pada G20.