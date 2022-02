Nadiem Makarim: Kurikulum Prototipe Hadirkan Pembelajaran yang Menyenangkan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan saat ini kurikulum prototipe telah diterapkan sejumlah sekolah di Indonesia.

Ia meyakini para guru bakal merasa merdeka dalam merancang proses pembelajaran.

Hal tersebut diungkapkan Nadiem dalam Kick Off G20 on Education and Culture.

"Dengan kurikulum prototipe pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan," kata Nadiem yang disiarkan di channel Youtube Kemendikbud RI, Rabu (9/2/2022).

Nadiem mengatakan kurikulum prototipe mengutamakan project base learning atau pembelajaran berbasis proyek.

Kurikulum prototipe, menurut Nadiem, akan membantu Indonesia dalam mencapai empat tujuan prioritas dari Education Working Group pada Presidensi G20 Indonesia.

Empat tujuan prioritas itu, adalah pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca Covid-19.

"Ibu dan bapak berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, Kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living," kata Nadiem.