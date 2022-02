35 Quotes Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok Jadi Caption Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Hari Valentine jatuh setiap tanggal 14 Februari.

Perayaan ini biasanya dilakukan di seluruh Amerika Serikat dan di tempat lain hampir di seluruh dunia.

Hari Valentiine identik dengan berbagi permen, bunga, dan hadiah yang dipertukarkan antara orang-orang terkasih.

Berikut ini kumpulan quotes untuk Hari Valentine, dikutip dari Good Housekeeping:

35 Quotes Hari Valentine

Ilustrasi Valentine Day (Pixabay/JillWellington)

1. "All my life, my heart has yeared for a thing I cannot name." - Andre Breton

"Sepanjang hidupku, hatiku merindukan sesuatu yang tidak bisa kusebutkan."

2. "If you work through the tough times, the respect and love that you feel deepens." - Barack Obama

"Jika kamu berusaha melalui masa-masa sulit, rasa hormat dan cinta yang kamu rasakan akan semakin dalam."

3. "To love at all is to be vulnerable." - C.S Lewis