Dubes Muhammad Najib Resmi Jadi Wakil Tetap RI di UNWTO

TRIBUNNEWS.COM, MADRID - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Spanyol, Muhammad Najib, resmi menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk United Nations World Tourism Organization (UNWTO).

Muhammad Najib telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal Zurab Pololikashvili di Kantor Pusat UNWTO, Madrid, Kamis (17/02/2022).

"Indonesia siap meningkatkan kerja sama dengan UNWTO," kata dia dalam pernyataannya, Senin (21/2/2022).

Dalam pertemuannya dengan Sekjen UNWTO, Dubes Najib menyampaikan lima poin penting.

Pertama, apresiasi terhadap kepercayaan UNWTO menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022.

Diharapkan Sekjen Zurab dapat menghadiri langsung kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September 2022.

Adanya acara yang akan dihadiri oleh berbagai delegasi dari seluruh dunia ini, diharapkan akan menghidupkan kembali pulau Bali khususnya dan Indonesia umumnya, sebagai tujuan destinasi wisata.

Kedua, Dubes Najib menyampaikan ucapan terimakasih atas ditetapkannya Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, sebegai pemenang The Best Tourism Villages of 2021.

Dengan keputusan ini, maka Yogyakarta akan memiliki tujuan wisata tambahan yang akan menjadi daya tarik disamping berbagai tujuan wisata yang sudah ada.

Ketiga, UNWTO diharapkan dapat berperan aktif terkait pembahasan isu pariwisata dalam forum G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia.