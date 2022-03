Menhan Prabowo Bertemu Pangeran Khalid, Pengamat Jelaskan Sejumlah Keuntungan bagi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto bertemu Putra Raja Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, di sela-sela kunjungan diplomasi pertahanannya ke Negeri Minyak itu.

Pengamat hubungan internasional Universitas Pertamina, Ian Montratama, mengapresiasi upaya Prabowo mendekati Arab Saudi.

Sebagai informasi, pertemuan Menhan Prabowo dengan Pangeran Khalid, yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi ini adalah guna membicarakan peluang peningkatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan (hankam), salah satunya industri pertahanan.

Menurut Ian, akan banyak keuntungan yang diraup Indonesia jika kerja sama antara keduanya terus terjalin dengan baik.

Pertama, secara geopolitik, Ian optimistis ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS), yang kerap diklaim China dan bersinggungan dengan anggota ASEAN termasuk Indonesia, bakal mereda intensitasnya dengan kerja sama antara RI-Arab Saudi.

Indonesia, dikatakan Ian, dapat mengajak Arab Saudi agar berinvestasi pada Trans-ASEAN Gas Pipeline dengan memanfaatkan potensi bawah laut Indonesia.

"Kalau pipa itu dimiliki bersama dengan Arab Saudi di Natuna, China akan segan mengganggu karena China banyak mengimpor minyak dari Arab Saudi," ujar Ian kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Ian mengatakan manfaat yang kedua yakni peluang joint venture dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) bersama dengan Arab Saudi, yang juga bertekad menjadi pemain di sektor nonmigas.

"Saudi punya pasar, (jadi Indonesia-Arab Saudi) bisa substitusi impor dan kita bisa punya dana untuk litbang (penelitian dan pengembangan) dan laba dari produk alpalhan bersama," kata dia

Mengutip keterangan resmi Kementerian Pertahanan RI, kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini di bawah payung Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, yang ditandatangani pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada tahun 2018.

Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Kemhan Arab Saudi telah memiliki program kerjasama pertukaran Perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Pertemuan Prabowo dengan Pangeran Khalid ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Prabowo ke Arab Saudi, yang di antaranya termasuk menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022 yang juga diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disambut oleh Pangeran Khalid, di mana keduanya menikmati sarapan pagi dan menyeruput kopi khas Arab Saudi bersama sambil bertukar pikiran tentang pertahanan.