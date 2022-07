Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 160, 161: Melengkapi Kalimat Dalam Kolom

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 160 dan 161.

Kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 8 berupa melengkapi kalimat yang kosong.

Orang tua dan wali murid dapat mlihat kunci jawaban dalam artikel ini untuk mengoreksi jawaban siswa.

Soal disajikan dua kolom berisi kalimat yang tidak lengkap.

Siswa diminta melengkapi kalimat tersebut dalam kolom yang tersedia.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 7: Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebaiknya siswa mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban bahasa inggris halaman 160 dan 161.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 160

soal bahasa inggris halaman 160 - Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 160, 161 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 8)

AS A STUDENT IN GRADE VII

- She was in Grade VII last year.

- She rode to school on her bike for the first time.