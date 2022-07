Quotes Romantis untuk Peringati Girlfriend Day 1 Agustus, Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini quotes romantis untuk memperingati Girlfriend Day 1 Agustus.

Girlfriend Day adalah perayaan hari pacar nasional di Amerika Serikat, dikutip dari National Calendar.

Biasanya, Girlfriend Day dirayakan dengan menghabiskan waktu spesial bersama kekasih.

Girlfriend Day juga dapat dirayakan bersama teman-teman perempuan atau melakukan aktivitas lain yang menyenangkan.

Namun, Girlfriend Day dapat diperingati dengan lebih sederhana, misalnya dengan membagikan quotes romantis

Simak quotes romantis di bawah ini, dikutip dari Your Tango.

Quotes Romantis Girlfriend Day 1 Agustus

1. "You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me." — Amie Kaufman

"Kamu memilikiku, hingga bintang terakhir di galaksi mati. Kamu memilikiku." —Amie Kaufman

2. "I will look at you across any room and think you are the most beautiful person I've ever seen for as long as I breathe." — A.R. Asher