Universitas Hasanuddin akan Beri Gelar Doctor Honoris Causa kepada Dr. Bruce Michael Alberts

TRIBUNNEWS.COM- Dr. Bruce Michael Alberts merupakan ahli biokimia kelas dunia yang lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, pada 14 April 1938.

Selama berkarier, Dr.Alberts telah memberikan sumbangan yang amat besar di bidangnya.

Berkat dedikasinya tersebut, Universitas Hasanuddin memberikan penghargaan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepadanya.

Ia berperan sangat penting pula dalam bidang lain seperti pendidikan sains dan diplomasi sains di di Amerika Serikat dan di tingkat dunia.

Walau sudah Profesor Emeritus namun Dr. Alberts tetap berperan sebagai Chancellor’s Leadership Chair in Biochemistry and Biophysics for Science and Education at the University of California, San Francisco.

Dr. Alberts memiliki sejumlah posisi/afiliasi penting dengan berbagai universitas dan lembaga ternama di Amerika Serikat dan di negara-negara lain.

Di bidang biokimia, karya Dr. Alberts yang paling berpengaruh adalah buku kanon "Molecular Biology of the Cell" yang sangat luas digunakan sebagai dasar pengajaran dan penelitian.

Buku yang ditulis bersama sejumlah sejawatnya itu, pertama kali diterbitkan pada 1983 oleh Garland Science.

Sudah 7 edisi dan seluruhnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia.

Dr. Alberts pernah menjadi Editor-in-Chief (Editor Utama) jurnal ilmiah bergengsi Science Magazine (2008-2013).