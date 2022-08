Megawati Nilai Peran Rakyat Sangat Tinggi Dalam Menghadapi Persoalan Bangsa

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan bangsa Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai persoalan.

Salah satunya kata Megawati saat krisis global yang terjadi saat ia menjabat Presiden.

Pemerintah tidak mungkin mampu menghadapi krisis tersebut tanpa bantuan rakyat.

“Kalau bukan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya,” kata Megawati dikutip dari Sekretariat Presiden, Rabu (17/8/2022).

Selain itu, kata Megawati, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki daya juang yang tinggi.

Karakter tersebut harus terus diwariskan hingga sekarang ini.

Baca juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Sekjen PDIP: Kobarkan Semangat Menangkan Pemilu Cetak Hattrick di 2024

Daya juang harus tetap ada meskipun Indonesia saat ini sudah merdeka.

“Ini (kemerdekaan) jangan dianggap sebagai sebuah take it for granted, atau artinya ya sudah, sudah merdeka ya sudah merdeka. Tetapi seharusnya itu terus dipelihara. dan cara memeliharanya itu tidak bisa kalau tidak diceritakan, jadi sebagai sebuah cerita yang terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain,” katanya.

Contohnya kata Megawati, sekarang ini saat Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19.

Indonesia dinilai berhasil menghadapi Pandemi karena memiliki daya juang yang tinggi.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2022: SBY Absen, Megawati Soekarnoputri Hadir

“Nah sekarang sebagai sebuah contoh, pandemi, kan kita sendiri bisa melihat dan kita sendiri diakui bahwa kita pun mampu dalam mengatasi proses covid-19 ini dengan baik, dan kita juga dari sisi ekonomi praktis kalau menurut saya semuanya dapat diatasi dan berjalan dengan baik. Itulah nilai-nilai yang seperti tadi saya katakan, kita ini pejuang,” katanya.