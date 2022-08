Sejarah Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan, Diperingati Tanggal 22 Agustus

TRIBUNNEWS.COM - Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan atau yang biasa disebut Hari Korban Diskriminasi Agama Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Agustus.

Penetapan hari internasional untuk memperingati Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan ini sebagaimana tertulis dalam Resolusi 73/296 Manjelis Umum PBB.

Majelis Umum PBB memutuskan penetapan Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan itu pada 29 Mei 2019.

Hari internasional untuk memperingati korban tindak kekerasan berbasis agama atau keyakinan ini dalam bahasa inggris disebut sebagai International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief.

Tujuan penetapan peringatan Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan ini adalah untuk mengakui pentingnya memberikan penghormatan kepada korban tindak kekerasan berbasis tentang agama atau kepercayaan dan anggota keluarganya.

Penghormatan yang dimaksud yakni melalui dukungan serta bantuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Resolusi 73/296 Majelis Umum PBB ini menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi orang-orang dalam kelompok minoritas agama, juga hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas,

Majelis Umum juga menegaskan peran positif pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta penghormatan penuh atas kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dapat berperan dalam memperkuat demokrasi dan memerangi agama intoleransi.

Lebih lanjut, PBB menegaskan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan ekspresi disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus, sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Resolusi 73/296 menyatakan bahwa negara, organisasi regional, lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi non-pemerintah, badan keagamaan, media dan masyarakat sipil masyarakat secara keseluruhan memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan rasa hormat pada keragaman agama dan budaya.