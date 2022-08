Stafsus Presiden: Metaverse Membuka Ruang Menghidupkan Nilai Pancasila

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stafsus Presiden RI Bidang Pendidikan, Inovasi, dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar mengatakan, teknologi Metaverse akan memberikan kesetaraan warga Indonesia dalam mengakses ruang digital.

Menurut Billy, teknologi ini membuka ruang untuk menghidupkan nilai Pancasila di tengah masyarakat.

"Tidak ada batasan-batasan, semua bisa masuk ke ruangan yang sama, bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi menghidupkan nilai-nilai Pancasila secara digital melalui interaksi digital," ujar Billy melalui keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).

Hal tersebut diungkapkan oleh Billy dalam Peluncuran Pelajar Indonesia 37 Provinsi & Asia Go Metaverse oleh Skolla melalui Komunitas Belajar Seru Poll (Kombespoll).

Menurut Billy Mambrasar, Skollaverse dapat menjembatani keterbatasan akses pendidikan agar memiliki kualitas yang sama bagi masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik, seperti NTT, Maluku, dan Papua.

Baca juga: Luncurkan WonderVerse, Kemenparekraf Promosikan Pariwisata Indonesia ke Mancanegara lewat Metaverse

"No one will never ever left behind dengan adanya Skollaverse ini. Semua memperoleh akses untuk pengetahuan, skills dan keterampilan-keterampilan yang sama dan ini merupakan kabar yang baik untuk kita semua," tutur Billy.

Siswa Skolla saat ini mencakup siswa dari seluruh Indonesia dan beberapa negara di Asia.

“Selamat datang di masa depan pendidikan Indonesia. Selamat datang di Skollaverse," kata Devlin Hazrian Saleh, selaku CEO Skolla dan Pembina Kombespoll.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, pendidikan adalah investasi peradaban yang menjadi faktor utama dalam sebuah kemajuan bangsa.

Hal ini terbukti dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Mendukung terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya kita bersama menciptakan pendidikan yang lebih maju dan berkualitas dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila," ujar Purwosusilo.

Kombespoll Skolla menggelar kelas immersive learning perdana kepada ratusan siswa yang hadir dengan topik pembelajarannya yaitu “Pendidikan Karakter Pancasila”.(*)