Cegah Cacar Monyet, Indonesia Sudah Beli Vaksin Monkeypox

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan obat-obatan dan vaksinasi untuk penanganan dan pencegahan penyakit monkeypox atau cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, Selasa (23/08/2022) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sekarang vaksinnya sudah kita beli, sekarang sedang on the way datang. Obat-obatannya juga kita sudah terima, antivirus biasa," ujar Menkes, dikutip dari setkab.go.id.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan Menkes untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet.

"Sudah saya perintahkan kepada Menkes yang pertama urusan vaksin segera," ujar Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah, di Jakarta, Selasa (23/08/2022) pagi.

Menkes mengatakan, penularan monkeypox dapat terjadi jika penderita sudah memiliki gejala.

"Dia hanya bisa menular kalau secara fisik sudah kelihatan bintik-bintik cacarnya dan cairannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa cacar monyet memiliki tingkat fatalitas yang relatif rendah.

"Cacar monyet sekarang sudah ada 39 ribu kasus di dunia, yang meninggal 12 (orang), jadi sekitar 0,03 persen, relatif masih sangat rendah," ujarnya.

Menkes mengimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan cacar monyet atau monkeypox.