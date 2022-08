16 Siswa SMA Indonesia Ikuti Program Duta Muda Perserikatan Bangsa-Bangsa

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 16 siswa SMA asal Indonesia mengikuti program JCI JAPAN Global Youth United Nations Ambassador Development Project.

Dalam program ini, para siswa ini akan mengikuti pertukaran pelajar dengan 22 siswa-siswi dari Jepang dan menjadi representatif serta Duta Muda PBB.

Para siswa yang berasal dari Stella Maris School Gading Serpong akan mengikuti ajang bertema “Expand The Circle of The World”.

"Stella Maris merasa bangga dapat turut serta mengirimkan 16 murid dari Stella Maris School Gading Serpong dalam program ini,” ujar Ketua Yayasan Stella Maris, Michel Senjaya melalui keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).

Dirinya berharap siswa-siswa Stella Maris yang ikut serta akan memiliki bekal yang semakin banyak dalam menghadapi tantangan globalisasi di masa yang akan datang.

Baca juga: Jadwal ANBK 2022 Jenjang SD, SMP hingga SMA

Tahun ini, Junior Chambers International (JCI) East Java berkesempatan untuk terlibat dalam inisiatif yang diadakan oleh JCI Japan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu JCI JAPAN Global Youth United Nations Ambassador Development Project.

"Kepemimpinan dengan nilai-nilai yang benar. Masa depan bangsa dimulai dari nilai-nilai yang benar di masa muda," ujar 2019 JCI World President Alex Tio.

Program ini telah rutin berlangsung setiap tahun sejak 2011.

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin generasi muda agar lebih memahami permasalahan dan inisiatif global yang tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu materi yang akan didiskusikan adalah studi banding program inisiatif SDG yang dilakukan di Jepang dan Indonesia.