Dampak Kenaikan BBM, Tarif Angkutan Umum Bakal Naik 20-35 Persen

Petugas mengganti harga BBM bersubsidi di papan perubahan harga di SPBU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah mengumumkan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 perliter, Solar subsidi yang semula Rp 5.150 perliter menjadi Rp 6.800 perliter dan pertamax semula Rp 12.500 perliter menjadi Rp 14.500 perliter. Warta Kota/Henry Lopulalan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, kenaikan harga BBM berdampak pada operasional sehingga menyebabkan kenaikan tarif angkutan umum.

“Penyesuaian tarif yang akan kami lakukan kisaran 25 persen sampai dengan 35 persen, lihat daerah dan jarak operasionalnya,” kata Ketua DPP Organda Kurnia Lesani saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/9/2022).

Sani, sapaan akrabnya, merinci kisaran kenaikan tarif tersebut dalam Rupiah.

Menurut dia, kenaikan tarif berada di rentang Rp30 ribu hingga Rp45 ribu untuk bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) jarak menengah.

Sementara untuk bus AKAP jarak jauh kenaikan diprediksi bakal mencapai Rp80 ribu.

Baca juga: Anggota DPR dari PKS Kecewa Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM

Ketua PB Iponi ini menambahkan, saat ini mayoritas angkutan umum menggunakan BBM jenis Pertalite. Kemudian untuk kendaraan diesel dengan sumbu roda lebih dari empat menggunakan BBM jenis Solar.

Seperti diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar pada Sabtu (3/9/2022).

Untuk jenis Pertalite saat ini ditetapkan Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Tak hanya itu, harga Pertamax pun turut naik menjadi Rp14.500 dari sebelumnya Rp12.500 per liter.