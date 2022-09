Perbandingan Harga BBM di Indonesia dengan Negara ASEAN, Singapura Rp 29 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar perbandingan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dengan sejumlah Negara di ASEAN.

Diketahui, telah terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia yang berlaku mulai Sabtu (3/9/2022).

Sejumlah harga BBM mengalami kenaikan di antaranya, Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Subsidi menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax Non-Subsidi Rp14.500 per liter.

Oleh karena itu perbandingan harga BBM yang dijual sejumlah SPBU di Indonesia menjadi bahasan hangat di masyarakat.

Tak hanya itu, masyarakat juga membandingkan harga BBM di sejumlah negara.

Dikutip dari laman Global Petrol Prices, berikut daftar perbandingan harga BBM di Indonesia dengan sejumlah Negara yang ada di ASEAN.

Baca juga: Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, Shell, Vivo: Revvo 89 Naik, Pertalite Jadi BBM Termurah

Daftar harga berikut merupakan harga rata-rata BBM per liter di Negara ASEAN hingga 29 Agustus 2022.

1. Indonesia

- Harga Bensin: Rp 17.320

- Harga Solar: Rp 19.280