Twitter Bjorka Kena Suspend, Pembocoran Data Pribadi Denny Siregar dan Johnny Plate Jadi Pemicu?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama pegiat media sosial, Denny Siregar mendadak jadi trending di media sosial Twitter.

Ini terjadi setelah data dirinya tersebar ke publik yang dilakukan oleh Bjorka seorang hacker yang sedang jadi pusat perhatian.

Data yang disebar mulai 10 nomor telepon, email, nomor NIK, nomer kepala keluarga (KK), alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah, status pernikahan, nama orangtua hingga tanggal vaksinasi covid.

Nah, data diri Denny Siregar dibocorkan melalui platform Telegram.

Gara-gara inilah nama Denny Siregar menjadi trending di twitter.

Hingga sore ini masih trending di twitter kedua di bawah Bjorka.

Menandai akun Twitter Denny Siregar, Bjorka melalui akun twitter @bjorkanism bertanya kepada Denny bagaimana rasanya menikmati uang hasil pajak masyarakat demi aktivitasnya yang mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia

"hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people? (hai@Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis Bjorka dikutip Warta Kota dari akun Twitternya, Minggu (11/9/2022).

Twitter Bjorka sindir Denny Siregar sebelum akhirnya tumbang ()

Namun, pantauan Tribunnews.com, akun @bjorkanism sudah tidak bisa diakses.

Akun @bjorkanism ()

Namun sepertinya Denny Siregar telah membaca dan membalas dengan nada kocak :