Fadli Zon Sebut Prabowo Subianto Orang Paling Tahu Soal Sandiaga Bakal Maju Jadi Capres atau Tidak

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut hanya Ketua Umum Prabowo Subianto yang paling tahu dan paling dekat dengan Sandiaga Uno.

Sehingga apakah Sandiaga bakal maju menjadi calon presiden atau tidak Prabowo Subianto pasti mengatahuinya.

"Bagaimanapun pak Sandi orang yang kita dukung kemarin sebagai seorang calon wakil presiden bersama Pak Prabowo. Tentu yang paling tahu dan paling dekat dengan pak Sandi adalah Pak Prabowo," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Legislator Komisi I DPR RI itu menyebut Prabowo yang akan menentukan nasib Sandiaga di Gerindra

"Keputusan apa pun saya kira keputusan akhirnya kepada keputusan pak Prabowo sebagai ketum dan ketua dewan pembina di Gerindra," ujar Fadli.

Disinggung soal pendapat Prabowo, Fadli bilang belum ada pernyataan soal ini.

"Ini masih wacana too early to tell (terlalu dini)," kata dia.

Gerindra solid dukung Prabowo Subianto

Fadli Zon pun merespons keinginan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.