Airlangga Hartarto Disebut Calon Prioritas Internal, Khofifah Masuk Radar PAN

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menanggapi soal usulan untuk menduetkan Capres KIB dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Viva mengatakan bahwa Khofifah menjadi salah satu figur yang dimonitor.

"KIB masih belum menentukan paslon yang akan diusung di Pilpres 2024. Yang sudah pasti bahwa ada calon internal KIB sebagai calon prioritas, yaitu Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Mardiono," ujar dia kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Meski demikian, KIB juga memonitor figur populer di luar.

"Mereka masuk radar monitoring, salah satunya Khofifah. Karena masih monitoring maka keputusannya belum ada," kata Viva.

Namun, Viva menjelaskan alasan nama Khofifah masuk dalam radar menurutnya bukanlah karena sekadar representasi gender.

"Soal pilpres 2024 dikaitkan dengan perspektif gender, itu boleh saja. Tetapi persoalan gender di pilpres 2024 menjadi faktor non signifikan," katanya.

Menurutnya, pemilu sebagai pengejahwantahan kedaulatan rakyat dibangun oleh nilai kesetaraan, termasuk kesetaraan gender.

Baca juga: Haul Kyahi Ageng Gribig, Malam ini Menko Airlangga Gelar Zikir dan Sholawat Bareng Habib Syech

"Demokrasi lebih menekankan pada keadilan hak, apakah dia lelaki atau perempuan. Demokrasi pemilu dibangun atas dasar one person, one vote, one value," pungkasnya.