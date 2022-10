25 Link Twibbon Hari Batik Nasional yang Diperingati Setiap 2 Oktober

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 25 link Twibbon dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional pada Minggu, (2/10/2022).

Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober.

Dikutip dari rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id, batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.

Maka dari itu, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.

Selain dengan memakai batik, memperingati Hari Batik Nasional juga bisa dilakukan dengan membagikan gambar Twibbon di media sosial.

Berikut ini link twibbon Hari Batik Nasional 2 Oktober 2022 sebagaimana Tribunnews.com rangkum dari laman twibbonize:

25 Link Twibbon Hari Batik Nasional 2 Oktober 2022

