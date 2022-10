Pesona Batik di Mata Dunia, Pakaian Tradisional yang Kini Makin Viral

TRIBUNNEWS.COM - Bukan sekadar pakaian bermotif, batik adalah kain bergambar asal Indonesia yang membawa nilai budaya indonesia. Batik yang awalnya hanya sebagai pelengkap di setiap kegiatan resmi, kini menjadi tren baru di dunia mode internasional dibuktikan dengan banyaknya tokoh dunia dan selebritis kondang internasional tampak nyaman berbusana dengan motif batik.

Karena keunikan dan nilai budayanya yang tinggi, badan dunia UNESCO menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober 2009.

Sejak saat itu, pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.

Dalam rangka memasyarakatkan batik, pemerintah mengimbau seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota.

Secara etimologi sebenarnya kata batik berasal dari bahasa Jawa, Amba yang artinya luas atau lebar dan Nhitik yang artinya membuat titik. Budaya batik yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno dan motifnya juga beragam ini sempat kalah pamor di mata generasi muda dan dipakai saat acara resmi, namun kini ceritanya berbeda.

Dengan makin berkembangnya teknologi terutama dari dunia fashion, batik pun akhirnya memiliki tempat tersendiri di panggung internasional.

Hal ini tentunya tak terlepas dari peran pengusaha kecil yang berperan memajukan batik. Dengan demikian, Partai Golkar pun turut hadir memberikan apresiasinya ke pengusaha kecil yang telah membuktikan batik sebagai karya terbaik bangsa.

Tercatat, berbagai tokoh dunia mengenakan rancangan batik hasil perpaduan antara kain dengan desain dan juga metode produksi yang lebih modern.

Bill Gates, Nelson Mandela, Barack Obama, dan Kate Middleton adalah sederet tokoh dunia yang mengenakan batik.

Tak heran, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka ekspor, tingkat pekerjaan di industri batik, jumlah usaha nilai produksi, dan nilai bahannya, makin meningkat sejak tahun 2011.

Jadi makin bangga pakai batik, kan? Yuk rayakan Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik sambil beraktivitas!