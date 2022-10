Pertemuan Airlangga-Puan Bahas Masalah yang Perlu Diselesaikan untuk Capai Target Pemerintahan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bakal membahas permasalahan yang dirasa perlu diselesaikan untuk mencapai target pemerintahan hingga 2024 mendatang.

“Kepentingan-kepentingan bangsa, permasalahan yang perlu diselesaikan untuk mencapai tarrget pemerintahan ini hingga 2024 nanti,” ujar Dave, ditemui di Kawasan Parlemen, Senayan, Kamis (6/10/2022).

Namun untuk tempat pertemuan, Dave masih enggan membocorokan.

Ia menegaskan, persiapan pertemuan antard dua tokoh besar partai ini berlangsung dengan baik.

“Nantilah diumumkan, nanti biar tim media yang mengumumkan,” jelasnya.

Diketahu sebelumnya, pertemuan antara Airlangga dan Puan direncanakan digelar pada 8 Oktober 2022 mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

"Rencana sih tanggal 8 oktober ini. Ya seperti biasanya ya inikan melanjutkan saja apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Airlangga dan Golkar," kata Doli.

Airlangga pun sudah memastikan akan menerima kedatangan safari politik Puan.

“Selain hari ini barusan ketemu, kok. Nanti sebelum hari Minggu,” ujar Airlangga usai menghadiri Pertemuan Pariamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/10/2022).