Link Resmi Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari, yang terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Adapun link download rincian hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dapat klik di sini.

Libur Nasional Tahun 2023

- 1 Januari : Tahun Baru 2023 Masehi

- 22 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

- 18 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

- 22 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

- 7 April : Wafat Isa Al Masih

- 22-23 April : Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

- 1 Mei : Hari Buruh Internasional

- 18 Mei : Kenaikan Isa Al Masih

- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila