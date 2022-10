Daftar Penyakit Paling Besar Ditanggung BPJS Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Deretan penyakit ini menghabiskan dana besar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Disebutkan direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, mayoritas penyakit disebabkan oleh konsumsi garam berlebihan.

Adapun penyakit-penyakit tersebut adalah:

- Jantung dan pembuluh darah

- Kanker

- Stroke

- Talasmeia

- Sirosis Hepatis

- Leukimia

- Gagal ginjal

- Hemofilia

- Hipertensi

"Secara umum penyakit ini bisa dicegah, salah satunya dikurangi garam. Makanya pemerintah jangan anjurkan makan garam yang banyak," ujar Ghufron saat ditemui di RS Bali Mandara, Rabu (12/10/2022).

Ia menyoroti, angka hipertensi di Indonesia. Tiga dari 10 orang mengidap penyakit tersebut.

"Sekarang kita hitung di sini ada berapa? 200 orang? Ini artinya 60-an orang hipertensi. Cuma tahu atau nggak? Diperiksa atau nggak? Itu bisa dikendalikan dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup dan makan bergizi seimbang," Prof Ghufron.

Diketahui, penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar Rp.7,7 triliun.

Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, berdasarkan Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019.