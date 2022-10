Sejarah 17 Oktober Memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Simak Peran UNESCO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejarah memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional setiap 17 Oktober serta peran UNESCO.

Tahun ini, Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional jatuh pada Senin, 17 Oktober 2022.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional atau International Day For The Eradication of Poverty menjadi kampanye pemberantasan kemiskinan secara global, salah satunya dilakukan oleh UNESCO.

Menurut UNESCO, upaya mengakhiri kemiskinan bukan semata-mata membantu orang miskin.

Namun, negara turut memberikan kesempatan hidup bagi masyarakat dengan bermartabat.

Setiap negara tentu mendapati problem kemiskinan maupun kesenjangan sosial.

Alih-alih memberantas kemisikinan, kesejahteraan hidup menjadi poin penting yang ingin diciptakan oleh negara.

Lantas bagaimana sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional?

Simak sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional dikutip dari unesco.org

Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional

Mari mengulik sejarahnya dimulai pada tahun 1987.

Tepatnya, pada 17 Oktober 1987, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di Trocadero, Paris.

Mereka menyerukan bahwa kemiskinan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Tak hanya itu, banyak orang juga menegaskan kebutuhan semua orang serta hak-hak lainnya harus dihormati sesama.