Perempuan Bersenjata Hendak Terobos Istana Presiden Jelang KTT G20 di Bali, Pengamat Minta Waspada

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Terorisme sekaligus Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib mengatakan aksi perempuan bersenjata hendak terobos Istana Presiden merupakan warning bagi aparat keamanan.

Hal itu mengingat kejadian ini hanya terpaut 20 hari menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang akan berlangsung pada 15 November 2022 mendatang.

“Dilihat dari waktunya, ini adalah 20 hari jelang KTT G20 di Bali. Jadi ini merupakan warning atau peringatan bagi aparat keamanan dan intelijen untuk lebih memperkuat dan memperketat keamanan,” kata Ridlwan Ridlwan Habib saat dihubungi, Selasa (25/10/2022).

Menurut dia, pihak keamanan harus bisa mengantisipasi adanya potensi tindakan serupa agar tidak terulang saat gelaran KTT G20 berlangsung di Bali.

Adapun antisipasi itu, menurut dia, bisa dilakukan dengan memperkuat sumber informasi terkait potensi tindakan terorisme menjelang KTT G20 tersebut.

“Termasuk memperkuat sumber sumber informasi melalui berbagai jaringan yang ada supaya tidak ada aksi serupa di Bali nanti,” tuturnya.

KTT G20 Dihadiri Kepala Negara

Sejumlah kepala negara yang diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang di Bali akan hadir di forum tersebut.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada 13 April 2022, Indonesia mengundang sembilan negara tamu (invitees) yang nantinya turut memberikan pandangan dalam pembahasan prioritas.

Negara tersebut yakni Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Selain negara, ada 10 organisasi internasional yang diundang, yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), dan International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).