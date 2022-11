TNI AD Pamer Prototipe Robot ROV Jihandak dan IPP Set Gunung Hutan di Indo Defence 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI AD memamerkan sejumlah prototipe sistem pendukung Alutsista dalam Pameran Indo Defence Expo & Forum 2022 di JI Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu (2/11/2022).

Prototipe tersebut di antaranya adalah Head Up Display Petembak Meriam, Senapan Sniper kaliber 20 mm Anti Materiil, Munisi Kaliber 20 mm Anti Materiil, Robot ROV Jihandak, Emergency Communication Support, dan Prototipe Weapon Locating Radar (WLR).

Stan TNI AD juga menampilkan Lesan Tembak Robotik Integrated, Integrated Personal Protection (IPP) set gunung hutan di atas 2000 MDPL, Granat mortir latih kaliber 81 mm, serta Simulasi Pandang.

"Seluruh Alutsista yang dipamerkan merupakan hasil inovasi dari TNI AD guna memenuhi kebutuhan operasional di era modern," kata keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD pada Kamis (3/11/2022).

Pada kesempatan tersebut, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga menerima Courtesy Call dari Deputy Minister of Defense of the Czech Republic Daniel Blažkovec dan CEO Korea Aerospace Industries LTD, Kang Goo Young di Hall B JI Expo Kemayoran.

Dalam pertemuan tersebut membahas tentang Alutsista buatan Ceko yang sudah dioperasionalkan TNI AD saat ini serta materi lainnya termasuk penawaran kerja sama di bidang pendidikan siber bagi prajurit TNI AD.

"Sedangkan pada saat menerima Courtesy Call dari CEO Korea Aerospace Industries LTD, Kang Goo Young membahas tentang penguatan dan peningkatan kerja sama di bidang kedirgantaraan yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara RI dengan Republik Korea Selatan," kata keterangan tersebut.

Pameran Indo Defence 2022 Expo and Forum berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 November 2022.

Pameran bertema "Peace, Prosperity, Strong Defence" tersebut secara resmi dibuka oleh Menhan RI Prabowo Subianto di JIExpo Kemayoran, Jakarta para Rabu (2/11/2022).

Hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan para Kepala Staf Angkatan TNI.

Hadir pula delegasi negara sahabat untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam menyaksikan Live demonstrasi keterampilan prajurit TNI menggunakan alutsista buatan dalam negeri dan berkeliling mengunjungi stan-stan yang ada di JIExpo Kemayoran.