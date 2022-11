Jenderal Dudung Bicara Kajian Konflik Rusia-Ukraina Pada Indo Defence Forum 2022

Dispenad

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dr Dudung Abdurachman menyampaikan Keynote Speach pada Indo Defence Forum Land System yang mengusung tema “The Development of Technology And Tactics of Ground Battle in XXI Century,” di Junior Building JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (4/11/2022).