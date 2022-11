KSAD Jenderal Dudung Terima 2 Penghargaan Dari Angkatan Darat Singapura

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima penghargaan dua kualifikasi kemampuan militer dari AD Singapura saat melakukan kunjungan kehormatan ke Singapura pada Jumat (18/11/2022).

Dua penghargaan tersebut yaitu Kualifikasi mengendarai Ranpur Terrex dan Honorary Master Parachutist Wing (Brevet Kehormatan Penerjun Payung Utama).

Dalam kunjungan kehormatan di 3rd Singapore Division, Dudung berkesempatan mengendarai Terrex ICV (Infantry Combat Vehicle) yang merupakan kendaran tempur pasukan Infanteri Angkatan Darat Singapura.

Usai kegiatan tersebut, Brigadier General Goh Pei Ming selaku Komandan 3rd Singapore Division memberikan piagam kehormatan atas kualifikasi yang dicapai Dudung.

Selanjutnya, Dudung juga menerima Brevet Kehormatan Penerjun Payung Utama AD Singapura yang disematkan langsung oleh Panglima Angkatan Darat Singapura, Major General David Neo Chin Wee di Mabesad Singapura.

Pemberian kedua penghargaan itu, disebutkan merupakan bentuk apresiasi dari Angkatan Darat Singapura atas jasa yang luar biasa Dudung dalam meningkatkan dan memperkuat kerja sama serta persahabatan antara kedua AD negara tetangga.

“Saya berterimakasih, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dan TNI AD. Semoga persahabatan saya dengan Mayjen David Neo akan semakin memperkuat hubungan baik antara TNI AD dan AD Singapura,” kata Dudung dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD pada Sabtu (19/11/2022).

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Singapura, Dudung melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy call) kepada Pejabat Pertahanan Angkatan Bersenjata dan Angkatan Darat Singapura pada Jumat (18/11/2022).

Rangkaian kunjungan Dudung diawali dengan mendatangi Markas 3rd Singapore Division dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Brigadier General Goh Pei Ming selaku Komandan 3rd Singapore Division.

Usai kunjungannya ke Markas 3rd Singapore Division, Dudung menyambangi Ministry of Defence (MINDEF) Singapura, dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Senior Minister of State for Defence Singapura Heng Chee How.

Selanjutnya, di lokasi yang sama secara berturut-turut Dudung melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Lieutenant General Melvyn Ong, dan Panglima Angkatan Darat Singapura Major General David Neo Chin Wee.

Melalui kegiatan tersebut Dudung berharap hubungan bilateral ke dua negara (Indonesia dan Singapura) serta kerja sama militer terutama antara Angkatan Darat Singapura dengan TNI AD yang telah terjalin cukup lama dapat terus diperkuat dan ditingkatkan, seperti Latma Safkar Indopura.

"Dalam Latma Safkar Indopura tahun berikutnya, kita tambahkan kegiatan Binter dari kedua AD di daerah latihan. Sehingga kegiatan teritorial seperti perbaikan rumah tidak layak huni, bidang pertanian, ataupun kesehatan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar," kata Dudung.

Dalam kunjungan tersebut Dudung didampingi oleh delegasi TNI AD yang terdiri Asintel, Aster, Asrena KSAD dan Atase Darat RI untuk Singapura.