Bertemu Menhan AS, Prabowo Dinilai Perkuat Diplomasi Pertahanan Indonesia

Dokumentias Kemenhan.go.id

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd J. Austin III. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan.