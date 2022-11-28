30 Link Twibbon Hari KORPRI 2022 Lengkap dengan Cara Buat dan Bagikan di Media Sosial
Berikut 30 link Twibbon Hari KORPRI 2022 lengkap dengan cara membuat dan bagikan di media sosial.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Berikut 30 link Twibbon Hari KORPRI 2022 lengkap dengan cara membuat dan bagikan di media sosial.
Hari KORPRI diperingati setiap 29 November.
Tahun ini, KORPRI memperingati hari jadi ke-51 dan mengusung tema “KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi Untuk Negeri”.
HUT KORPRI ke-51 jatuh pada Selasa (29/11/2022).
KORPRI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 82 Tahun 1971 pada 29 November 1971.
Untuk memperingati Hari KORPRI ke-51, kamu bisa membagikan Twibbon ke media sosial.
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30 Link twibbon Hari KORPRI 2022
1. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
2. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
3. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
4. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
5. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
6. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik
7. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik