30 Link Twibbon Hari KORPRI 2022 Lengkap dengan Cara Buat dan Bagikan di Media Sosial

Berikut 30 link Twibbon Hari KORPRI 2022 lengkap dengan cara membuat dan bagikan di media sosial.

Editor: Tiara Shelavie
zoom-inlihat foto 30 Link Twibbon Hari KORPRI 2022 Lengkap dengan Cara Buat dan Bagikan di Media Sosial
Tangkapan Layar twibbonize.com
Berikut 30 link Twibbon Hari KORPRI 2022 lengkap dengan cara membuat dan bagikan di media sosial. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 30 link Twibbon Hari KORPRI 2022 lengkap dengan cara membuat dan bagikan di media sosial.

Hari KORPRI diperingati setiap 29 November.

Tahun ini, KORPRI memperingati hari jadi ke-51 dan mengusung tema “KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi Untuk Negeri”.

HUT KORPRI ke-51 jatuh pada Selasa (29/11/2022).

KORPRI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 82 Tahun 1971 pada 29 November 1971.

Untuk memperingati Hari KORPRI ke-51, kamu bisa membagikan Twibbon ke media sosial.

Baca juga: Tanggal 29 November Memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI, Ini Tema dan Logo HUT ke-51 KORPRI

30 Link twibbon Hari KORPRI 2022

1. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

2. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

3. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

4. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

5. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

6. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

7. Link Twibbon Hari KORPRI 2022: Klik

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Hari Korpri
Twibbon
Korpri
media sosial
Baca Juga
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan