Pengamat Ungkap 5 Isu Publik yang Harus Diperhatikan DPR Saat Fit and Proper Test Yudo Margono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang sejumlah isu yang jadi perhatian publik perlu diperhatikan DPR RI saat melakukan Fit and Proper Test calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Pertama, kata Fahmi, adalah menyangkut pemantapan interoperabilitas matra melalui penguatan peran Kogabwilhan.

Kedua, kata dia, adalah peremajaan dan modernisasi alutsista, termasuk soal pemeliharaan, penggunaan dan keselamatan pengguna.

Ketiga, lanjut Fahmi, adalah penyelesaian masalah-masalah kekerasan yang tidak patut oleh prajurit, baik di lingkungan TNI maupun di tengah masyarakat dan di daerah konflik/rawan.

Keempat, menurut Fahmi adalah pelibatan dan tugas perbantuan TNI dalam hal-hal yang kurang relevan dengan tugas pokoknya serta tidak memiliki alas hukum yang kuat.

"Semisal yang sedang banyak dipersoalkan, seperti pengamanan gedung Mahkamah Agung itu," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/11/2022).

Kelima, lanjut dia, adalah komitmen dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI, HAM, demokrasi dan supremasi sipil.

Hal tersebut, kata dia, termasuk dalam hal pengawasan parlemen.

"Kita tidak ingin di masa depan terjadi lagi reaksi berlebihan atas kerja-kerja pengawasan DPR," kata Fahmi.

Di samping itu, menurutnya DPR juga perlu memperhatikan soal bagaimana Calon Panglima TNI akan menangani sejumlah tantangan besar warisan.

"Seperti isu dinamika lingkungan strategis, soal Papua dan IKN, juga menyangkut pengembangan organisasi, soal moral, kompetensi dan kesejahteraan prajurit, ada sejumlah concern publik yang juga perlu diperhatikan DPR," kata Fahmi.

Terkini, Pimpinan DPR RI memaparkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI berikutnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, TNI ke depan harus bisa mengantisipasi tantangan dampak ekonomi global.