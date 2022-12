Daftar Jabatan Rekrutmen BUMN untuk Lulusan D4, Lengkap dengan Jadwal dan Cara Daftar

TRIBUNNEWS.COM - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) telah dibuka pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 hingga 7 Desember 2022 di laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/home.

Rekrutmen BUMN ini dibuka untuk 890 posisi bagi lulusan D3, D4, S1 dan S2.

Berikut adalah posisi yang dibutuhkan dalam rekrutmen BUMN bagi lulusan D4.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1. IT Officer

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1. General Banking Staff

2. Back Office Staff (Non IT)

3. Back Office Staff (IT)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1. Dokter

2. Public Relation Staff

3. IT Staff

4. Finance Staff

5. Legal Staff

6. Building Staff

7. Strategic Planning Staff

Perum Damri

1. Staf Administrasi Personalia

2. Staf Hukum Bisnis

3. Staf Pengembangan Karyawan

4. Staf Desain Komunikasi Visual

5. Staf Komunikasi Perusahaan

Perum Perumnas

1. Administrasi Perkantoran

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

1. Officer Pemeliharaan Jaringan

2. Officer Asesmen dan Diagnosa

3. Officer Pemasaran

PT Pos Indonesia (Persero)

1. Junior Analyst Bidang Aktuaria

2. Junior Analyst Bidang Digital

PT Pos Indonesia (Persero) - PT Pos Logistik Indonesia

1. Sales Support Specialist

2. Risk Management Manager

3. Operation Supervisor

4. QHSSE Specialist

5. Organization Development & Talent Management Assistant Manager

6. System Development & Integration Manager

7. Legal Assistant Manager

8. Industrial Relation Specialist

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara - PT Antara ETP

1. Product & Risk Analyst

2. Legal & Compliance Analyst

3. Corporate Affairs Analyst