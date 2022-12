Kompasianival 2022 "Kelana Masa Depan"

TRIBUNNEWS.COM - Setelah dua tahun diselenggarakan secara online, kini Kompasianival sebagai ajang kopi darat para content creator terbesar di Indonesia kembali digelar secara offline, di Bentara Budaya, Jakarta, Sabtu (03/12/2022). Tahun ini Kompasianival mengangkat tema "Kelana Masa Depan".

Kompasianival diselenggarakan sebagai wadah dan ruang bagi para content creator, mulai dari bloger, komunitas, hingga pegiat media sosial untuk bisa saling bertemu, berinteraksi, bertukar pikiran, ide, ilmu, dan inspirasi sambil berkumpul menjalin silaturahmi dan berjejaring sosial bersama.

Kompasianival 2022 akan menyajikan beragam acara menarik dan pembicara ternama, antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, Presiden Komisaris TipTip Triawan Munaf, hingga Chief Marketing Officer KG Media Dian Gemiano.

Selanjutnya untuk para peserta yang hadir bisa menikmati suguhan acara seperti obrolan seru dan berbobot dalam "Live Podcast" yang terbagi menjadi tiga sesi.

Mulai dari “Live Podcast: Better Nation" bersama Koordinator Save Our Akmal Marhali dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perbasi Nirmala Dewi, "Live Podcast: Better Lifestyle" bersama Global President & Chief Business Officer Infomo George Papadopoulos, Country Director Infomo Indonesia Uki Utama, dan Direktur Utama SMESCO Indonesia Leonard Theosabrata, hingga "Live Podcast: Better Financial" bersama anggota Komunitas Sepeda/Motor listrik (Kosmik) Heru Sutono serta Motorbike Road Racer sekaligus aktris Inka Putri.

Kemudian, seperti tahun-tahun sebelumnya, Kompasianival selalu menghadirkan sebuah ajang penghargaan khusus bagi Kompasianer melalui "Kompasiana Award 2022".

Kompasiana Award merupakan penganugerahan bagi Kompasianer yang telah berkontribusi dan menghasilkan konten secara konsisten dan berkualitas dalam satu tahun. Akan ada 7 penghargaan yang diberikan berdasarkan kategori "Best in Citizen Journalism", "Best in Opinion", "Best in Specific Interest", "Best in Fiction", dan "Kompasianer of The Year".

Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Kompasiana juga akan memberikan penghargaan kepada Murid dan Guru terbaik dalam "Best Student" dan "Best Teacher".

Tak ketinggalan, nantinya akan ada "Kompasianer Showtime", sebuah panggung yang disediakan khusus bagi setiap Kompasianer untuk unjuk kebolehan dengan talenta yang dimilikinya dan hiburan musik spesial.

COO Kompasiana Nurulloh mengatakan dengan mengusung tema "Kelana Masa Depan" Kompasianival tahun ini bertujuan untuk mengajak para content creator di Indonesia dan para Kompasianer untuk terus bergerak maju menyongsong masa mendatang.

"Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami ingin kita terus bergerak maju menyongsong masa mendatang dan terus mempersiapkan segala hal baik dalam menghadapi tantangan atau mengoptimalkan peluang di berbagai sektor," kata Nurulloh.