Sejarah Hari Pendidikan Internasional, Beserta Tema Peringatan Tahun 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut tema dan sejarah Hari Pendidikan Internasional atau juga dikenal dengan International Day of Education.

Hari Pendidikan Internasional ini diperingati pada tanggal 24 Januari setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, Hari Pendidikan Internasional jatuh di hari Selasa (24/1/2023).

Peringatan ini dirayakan untuk mereformasi pendidikan yang lebih baik di berbagai negara.

Selain itu, masih banyak orang-orang yang kehilangan hak asasinya untuk mendapat pendidikan.

Dikutip dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), salah satu cara untuk membantu semua orang agar mendapat hak berpendidikannya adalah melalui beasiswa dan belajar dengan berkualitas.

Sejarah Hari Pendidikan Internasional

Hari Pendidikan Internasional pertama kali dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2018 dan diperingati 24 Januari setiap tahunnya.

Dilansir laman Nationaltoday, Hari Pendidikan Internasional diperingati untuk merayakan pendidikan dan merefleksikan pentingnya pembelajaran untuk pembangunan dan perdamaian dunia.

Selain itu, untuk mengambil langkah tegas yang memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada semua orang.

Hal itu untuk menciptakan keterlibatan pemuda dalam pendidikan yang nantinya dibutuhkan untuk pekerjaan dan masa depan lebih baik.

Diketahui sebelumnya, pada 1989, Konvensi Hak Anak menyatakan semua negara wajib membuat pendidikan tinggi yang dapat diakses semua orang.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia serta menjadi tanggung jawab publik.

Kemudian, UU No Child Left Behind As disahkan pada tahun 2002.