Bule di Bali Kaget, Nugget Asli Indonesia Ada Bubble-nya

TRIBUNNEWS.COM - Di Indonesia, Nugget memang merupakan salah satu pilihan lauk praktis yang banyak disukai orang. Selain karena waktu memasaknya yang singkat, nugget juga punya rasa yang nikmat, apalagi jika disajikan dengan nasi putih hangat. Baru-baru ini ada Nugget jenis baru yang buat dunia digital gempar, yaitu Nugget dengan Bubble Crumbs.

Selain bentuknya yang tidak biasa saat ini banyak yang membuat kreasi masakan dengan lauk praktis yang satu ini menjadi nugget geprek yang dimakan langsung di atas cobek.

Enggak cuma digandrungi oleh orang Indonesia, ternyata kreasi nugget bubble crumbs yang dijadikan nugget geprek ini sukses menarik perhatian para bule di Bali.

Konten bule geprek nugget viral di medsos

Saking uniknya, banyak banget bule yang penasaran dan bikin konten #BuleGeprekNugget, lho!

Kalau biasanya kita melihat bule makan dengan menggunakan garpu dan sendok, kali ini bule-bule tersebut terlihat menikmati nugget geprek dengan memakannya langsung di atas cobek lewat konten-konten yang mereka share.

Enggak heran, video-video bule geprek nugget sukses bikin warganet terhibur sampai viral di media sosial.

Salah satu content creator bule yang sudah mencoba kreasi nugget geprek ini adalah Laurence Benson, yang videonya sudah ditonton hingga (TBA) kali di media sosial!

Di video tersebut, Laurence yang memang doyan menyantap makanan Indonesia mengajak beberapa temannya untuk membuat dan mencoba kreasi nugget geprek secara langsung.

Yang kocak, salah satu dari mereka sempat mengira kalau ulekan adalah garpu. Hal ini sontak membuat warganet tertawa. Selesai mencobek, mereka pun mulai menyantap kreasi nugget geprek bikinan mereka.

"it's really crunchy, it's nice, (Ini benar-benar renyah) ” ucap salah satu teman Laurence dalam Bahasa Inggris.

Teman Laurence bahkan menyebut crispy nugget geprek tersebut sebagai nugget paling enak yang pernah mereka coba.

"Nugget ayam terbaik yang pernah aku coba. Rasanya lebih kaya dari nugget ayam biasa," katanya sambil asyik mengunyah nugget gepreknya.

Ketika Laurence menanyai berapa nilai dari kreasi crispy nugget geprek ini, mereka pun enggak ragu-ragu untuk memberikan nilai sempurna! "Ten, absolutely (Jelas, sepuluh nilainya),” ucap teman Laurence yang lain.

Ternyata, crispy nugget yang mereka makan di konten Bule Geprek Nugget tersebut adalah Kanzler Crispy Nugget, yang disebut oleh Laurence sebagai nugget ayam terbaik di dunia.

Kalau menurut bule-bule di video Laurence, Kanzler Crispy Nugget ini enggak cuma cocok dengan selera mereka, tapi juga unik, soalnya di negara asal mereka enggak ada nugget yang memiliki tekstur dan rasa seperti ini.

Nugget Kanzler menjadi nugget asli Indonesia yang pas banget untuk disajikan menggunakan sambal geprek dan dikonsumsi menggunakan tangan serta nasi putih hangat.

Dengan lapisan bubble crumbsnya, nugget kesukaan bule ini terdengar sangat crunchy saat digigit.

Bubble crumbs yang ada di Kanzler Crispy Nugget membuat tekstur nugget viral ini lebih renyah dan garing ketika digoreng, sehingga nugget geprek pun bakal makin sedap saat disantap. Bikin ngiler, ya!

“Kanzler premium quality, mantap!" ucap Laurence di akhir video tersebut.

Tertarik buat nyobain Nugget Geprek ala Laurence Benson, yuk segera dapatkan Kanzler Crispy Nugget di minimarket terdekat dan mulai berkreasi bikin nugget geprek ala kamu!