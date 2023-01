Sandiaga Uno: Saya Dengar Kaesang Mau Masuk Gerindra Ya?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku mendengar info jika Kaesang Pangarep akan bergabung dengan partainya.

Hal itu merespons ketertarikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut untuk terjun ke dunia politik.

"Saya denger (Kaesang) mau masuk Gerindra ya? He he he," kata Sandiaga saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu menyebut bahwa dirinya mengetahui kabar tersebut setelah membaca pemberitaan media.

Sandiaga berharap semakin banyak generasi muda tertarik masuk ke dunia politik.

"Kita harapkan anak-anak muda karena populasi kita ini mayoritas generasi milenial dan generasi z dan politik ini juga jangan sampai kalangan muda apatis terhadap politik," ujarnya.

Namun, Sandiaga menuturkan bahwa dirinya menyambut baik terkait ketertarikan Kaesang ke politik.

"Tentunya menyambut baik bahwa ini adalah bagian daripada pengabdian karena di politik ini adalah pengabdian dan kita harus amanah," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan semacam ada angin segar apabila generasi muda seperti Kaesang masuk ke dunia perpolitikan.

"Suatu angin segar di dunia perpolitikan kita lebih banyak anak-anak muda yang berkiprah, semakin banyak juga nanti partisipasi dari anak-anak muda yang ingin memberikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa dan negara," imbuh Sandiaga.

Diberitakan sebelumnya, Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep mengungkapkan ketertarikannya di politik. Kaesang langsung mengungkapkannya kepada Presiden Joko Widodo dan abangnya Gibran Rakabuming Raka.

Momen tersebut disampaikan Kaesang saat keluarga Presiden Jokowi makan siang di Ono Solo Coffee & Eatery, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (23/1/2023).

Selvi Ananda dan Erina Gudono turut hadir di acara tersebut. Gibran mengungkapkan anggota keluarga Jokowi yang hadir dalam momen makan siang itu dibuat terkaget-kaget.