ilustrasi. Soal Deklarasi Koalisi Perubahan, NasDem: Kami On Call dan Stand By

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya sedang menunggu langkah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bersepakat mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

"NasDem dalam posisi on call saja, dalam posisi stand by saja, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. NasDem sudah deklarasikan mas anies kita tunggu," kata Willy di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).

Willy pun berkelakar jika pihaknya sedang melakukan sidang isbat dan sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan.

"Kita lagi sidang isbat ini, bentar lagi Ramadhan kan sudah dekat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Willy mengaku tak mempersoalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan preferensi terkait calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Willy menyebut preferensi cawapres Anies sesuatu yang normal sepanjang memenuhi kriteria.

"Jadi tugas kita kan memberikan hantaran dan clue-cluenya saja. Ini kan bukan kawin paksa," ungkapnya.

Ia menuturkan jika Partai NasDem sedari awal telah membebaskan Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Jadi siapa yang dipilih oleh Mas Anies ya monggo aja nanti kita rembuk," ujar Willy.

Namun, Willy mengungkapkan jika Ketua Umum Surya Paloh berharap cawapres pendamping Anies merupakan terbaik dari yang terbaik.

"Pak surya, sudah menyerahkan dengan Mas Anies siapapun yang akan mendampingi Mas Anies berharap best of the best," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan preferensi dari ketiga partai tersebut terkait cawapres Anies sejauh ini sangat normal dan biasa saja.

Baca juga: Berpotensi Layu dengan Koalisi Perubahan, NasDem Disebut Berpeluang Merapat ke KIB

"Politik kan adalah anasir dari kepentingan satu dan lainnya, tinggal bagaimana yang menjadi bridging-nya adalah dialog dan goals yang objektif, objektifnya apa, objektifnya menang, objektifnya yang terbaik untuk rakyat," imbuh Willy.