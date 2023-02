Jelang HPSN 2023, KLHK Sebut Tragedi TPA Leuwigajah Jadi Renungan Penuntasan Pengelolaan Sampah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun ini akan jatuh pada tanggal 21 Februari 2023 mendatang.

Pada HPSN 2023 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengangkat tema "Tuntaskan Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rose Vivien Ratnawati mengatakan pemilihan tema tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh tragedi longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada tahun 2005 silam.

Viviane menyebut lebih dari 150 orang tewas dalam tragedi tersebut.

"HPSN ini sebenarnya adalah renungan bahwa persoalan sampah itu harus kita sikapi," kata Vivien, dalam konferensi pers, di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Lebih lanjut, Vivien menjelaskan persoalan sampah harus disikapi secara serius.

"Persoalan sampah itu harus kita sikapi karena sampah itu kita produksi setiap hari ya," jelas Vivien.

"Per individu 0,7 Kilogram per orang per hari. Dan seharusnya sampah itu bisa kita kelola," sambungnya.