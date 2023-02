Trending Topic di Twitter Karena Postingan Nessie Judge, Inilah Arti QRIS dan Pelafalannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini penjelasan mengenai QRIS yang menjadi trending topic di Twitter.

QRIS sendiri merupakan singkatan dari QR Code Indonesia Standart yang digunakan masyarakat agar lebih praktis dalam melakukan pembayaran atau transaksi.

Diketahui, QRIS menjadi trending topic di Twitter karena pelafalannya.

Hal itu menjadi cuitan dari YouTuber Nessie Judge, dalam akun Twitternya @nessiejudge.

Nessie pun mengunggah pengertian mengenai QRIS, dan ia pun memberikan bantahan terkait pengejaan yang menurutnya lebih sesuai dengan kyuris daripada kris.

Selain itu, Nessie pun juga membandingkan ejaan tersebut dengan merek lain.

Baca juga: Aplikasi SeaBank Sudah Bisa Pakai QRIS, Makin Mudah dan Lengkap

"IT'S QYURIS NOT KRIS, i'm so sorry bapak-bapak, it's English, u set this up yourselves hahaha

It's Mekdi for McD bukan Mekde.

Keyefsi for KFC bukan Kaefce.

Eichenem for H&M bukan Hadanem

Wkwkw jangan berantakin otak kita yang sudah berantakan ini," tulis @nessiejudge, Kamis (2/2/2023) malam.

Hingga artikel ini ditulis, cuitan Nessie Judge tersebut telah mencapai 2,5 juta jangkauan dengan 7,8 ribu suka dan dikutip sebanyak 2,8 ribu.

Mengenai hal tersebut, inilah definisi mengenai QRIS yang dikutip dari bankindonesia.

QRIS