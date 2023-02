PT KAI Adakan Program Umroh Gratis, Ini Syarat dan Ketentuannya

PT KAI mengadakan program Umroh with KAI Access. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berangkat umroh gratis. Ini syaratnya.

TRIBUNNEWS.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengadakan program Umroh with KAI Access.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berangkat umroh gratis.

"Program undian Umroh yang pertama kali KAI adakan untuk pelanggan ini sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia KAI khususnya member KAI Access," ujar VP Public Relations KAI, Joni Martinus, dikutip dari laman KAI, (3/2/2023).

KAI memilih umroh sebagai hadiah utama, karena melihat antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk berkunjung ke tanah suci.

Terlebih, pada masa krisis pandemi beberapa waktu lalu kunjungan ke luar negeri, termasuk untuk keperluan umroh juga dibatasi.

Baca juga: VIDEO EKSKLUSIF Menhub Budi Karya Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Beroperasi Juli 2023

Tentunya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni:

1. Pelanggan yang berkesempatan untuk dapat mengikuti undian adalah pelanggan yang aktif dan secara terus menerus melakukan transaksi untuk perjalanan dengan kereta api komersial jarak jauh dan menengan dan pembelian tiket melalui aplikasi KAI Access terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2023.

2. Pemenang yang terpilih pada undian Umroh with KAI Access periode 1 hanya ada 2 orang yang terpilih, dengan periode transaksi dan perjalanan dari Januari sampai dengan Juni 2023.

3. Undian akan dilakukan di Kantor Pusat PT KAI dan disaksikan oleh Dinas Sosial, Notaris dan pejabat terkait.

Pemenang yang telah diundi oleh PT KAI tidak dapat diganggu gugat.

4. Pajak dari hadiah/gift ini ditanggung oleh PT KAI.

5. Undian promo Umroh with KAI Access tidak berlaku untuk pegawai KAI Group, keluarga, pensiunan serta reduksi infant.

6. Seluruh ketentuan dan syarat di atas mutlak dan harus terpenuhi.

Aplikasi KAI Access adalah aplikasi resmi dari KAI dengan jumlah pengguna mencapai 10 juta orang sampai dengan Januari 2023 ini.

Selain untuk pemesanan tiket, KAI Access juga memiliki fitur perubahan jadwal dan pembatalan tiket, layanan first mile dan last mile, pemesanan dan informasi dari layanan KAI Group, dan lainnya.



"Melalui program Umroh with KAI Access, KAI ingin meningkatkan keterikatan pengguna KAI Access. Tidak hanya sebagai downloader, tetapi dapat menjadikan KAI Access sebagai pilihan utama masyarakat untuk membeli tiket kereta api," tutup Joni.

(Tribunnews.com, Widya)